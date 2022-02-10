- Условия карты Альфа-Банка целый год без процентов: действуют с 14 февраля 2022 года
- Правила выдачи и требования к заемщику для получения карты с 1 годом без процентов
- Необходимые документы длякредитной карты Альфа-Банка 1 год без процентов
- В чем подвохкарты на1 год без процентов?
- Кому подходит карта с 12 месяцами без процентов
- Отзывы на карту с 365 днями без процентов
Условия карты Альфа-Банка целый год без процентов: действуют с 14 февраля 2022 года
365 дней без процентов
Работает на все покупки, оформленные в первый месяц (30 дней) после активации карты. Далее льготный период без процентов — 100 дней.
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Доступно для оплаты покупок или переводов в счет кредитов в других банках.
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Актуально на тарифах Gold и Platinum. Стандартный лимит — до полумиллиона рублей.
Правила выдачи и требования к заемщику для получения карты с 1 годом без процентов
Несмотря на ограничения, Visa и Masterсard беспроблемно работают на территории РФ. Окончательные условия определяются банком, основываясь на доходах и кредитном рейтинге.
Для выпуска карты с целым годом без процентов получатель должен:
- Быть совершеннолетним гражданином Российской Федерации (18+).
- Иметь постоянный доход, составляющий более 5000 рублей после вычета всех налогов.
- Предоставить контактный номер телефона (допускается мобильный или стационарный) по месту регистрации.
- Быть готов предоставить рабочий номер, контакты отдела кадров / бухгалтерии.
- Жить и работать в городе (или недалеко от него), где есть отделения Альфа-Банка.
Необходимые документы для кредитной карты Альфа-Банка 1 год без процентов
Паспорт — все, что нужно для получения лимита до 150 000 рублей.
Чтобы оставить заявку и получить одобрение на сумму до 200 000 рублей, необходимо предоставить дополнительно:
- Водительское удостоверение (при наличии).
- Заграничный паспорт (при наличии).
- Свидетельство ИНН.
- Полис обязательного медицинского страхования.
- СНИЛС.
- Дебетовую или кредитную карту, оформленную на ваше имя, в любом банке.
К вышеперечисленным документам добавляется Справка о доходах и суммах налога (ранее это документ 2-НДФЛ), если необходимы:
- выгодные условия и низкие ставки;
- 12 месяцев без процентов;
- до полумиллиона рублей (до одного миллиона рублей на тарифах Platinum / Gold).
Допустимо и предоставление данных по форме банка. Все данные необходимо отобразить за 3 последних месяца.
Перечень документов актуален для всех: на стандартных условиях, для владельцев зарплатных карт, для сотрудников компаний-партнеров Альфа-Банка.
В чем подвох карты на 1 год без процентов?
Разбираться с условиями помогает независимый эксперт-юрист.
В этих условиях банкам приходится или уходить с рынка, или адаптировать свои продукты под новые реалии. Проверим продукт на возможные подводные камни.
Важно! Для использования беспроцентного периода необходимо выполнять 2 условия:
- Ежемесячно пополнять карту на сумму минимум 300 рублей — или 3% от суммы долга. Этот показатель рассчитывается индивидуально.
- Пополнить карту до окончания беспроцентного периода (БП) до полного восстановления баланса, то есть погасить долг полностью.
Несоблюдение одного или двух условий влечет за собой оплату процентов с 1-го дня БП и выплату неустойки в размере 0,1% за каждый день.
Кому подходит карта с 12 месяцами без процентов
Получение карты доступно всем гражданам РФ с доходом более 5 тысяч рублей. Особенно актуально это будет для тех, кто:
- Использует безналичный расчет. Гасите долг без процентов за 100 дней.
- Погашает кредиты в других банках. Комиссии за такие операции нет, без начисления процентов в те же 100 дней.
- Хочет иметь дополнительный «кошелек». Нет необходимости искать и занимать деньги до зарплаты.
- Вкладывает «живые» деньги. Отсутствие процентов до 12 месяцев подходит тем, кто хочет заработать на высоких ставках по вкладам.
Кредитная карта Альфа-Банка с 1 годом без процентов станет подушкой безопасности в нестабильные времена.
Отзывы на карту с 365 днями без процентов
Клиенты рассказывают об опыте использования карты от Альфа-Банка. Делитесь своим мнением, чтобы помочь другим принять верное решение.
Сначала расскажу о своей первой карте 100 дней без процентов. За 2 года использования суммарно по БКИ взято в долг 570 000+ руб (снятие налички, покупка бытовой техники, запчастей, ремонт и т.д).
Проблем не было, все гасил в течение льготного периода. Но был косяк с оплатой ЖКХ — комиссия 29 рублей за платеж и наличка ограничена до 50к.
Новую карту получил только что, пластик внешне такой же, кредитный договор выгоднее в 3 раза, убрали косяки + добавили кэшбэк. 😎
Для тех, кто ноет про комиссии и обман — товарищи, там черным по белому написано: «необходимо вносить минимальный платеж», это всего 3% от долга в месяц. Вы взяли 100к в долг и не можете 3000 через месяц вернуть? А через 365 дней как будете возвращать?😂
Можно спокойно пользоваться и НЕ платить проценты.
Рассчитывайте свои силы с кредитами. А карта огонь, смело заказывайте. Сбербанк 💩💩💩
Доброго времени. Купил сегодня минимойку Кархер за 21 990 на карту.
В альфа-банке держу расчетный счет для ИП, а также на физика дебетовку и кредитки. С 2016 года проблем серьезных не было. Пару раз мобильное приложение глючило.
Новую карту с одним годом без процентов получил через менеджера Алису. Использую, как и старую сто-дневку, для оплаты Яндекс.Директ/ расходы на рекламу.
Ставлю рейтинг 8 из 10, потому что любые кредиты самозанятым и предпринимателям банк одобряет тяжело.
Получила, одобрили лимит 210 000 рублей. Уже вторая карта подряд. Полет нормальный👍👍👍
Типичный набор в России, сбер альфабанк магнит пятерочка.
Когда подал онлайн заявку — не одобрили. Через день позвонили из банка и предложили доставить курьером. согласился. в итоге лимит 55 000р. официальной работы у меня нет, возраст 22 года, оформлял на паспорт.
Снимал наличные в банкомате Открытие, сделал несколько покупок в интернете — комиссий нет. До получки и на черный день пригодится.
Оформлял одновременно тинькофф платинум и 1 год без процентов альфа банк.
В альфе получился лимит 100 000 руб и 12 месяцев грейс-период / у тинькофф 30 000 руб и 55 дней и сразу списали за обслуживание👎
У Тинькова 59,9% годовых за снятие наличных и переводы с карты!!! Берите только альфа банк!!!
У меня зарплата в этом банке все устраивает
А у нас компания и все сотрудники на обслуживании.
У меня несколько вопросов
1) какой баланс лимита лучше всего брать, чтобы пользоваться?
2) Допустим у меня лимит 100 к я снял наличкой 50 к у меня остается 50к доступных для трат и через 90 дней я снова пополнил карту нужую сумму, чтоб получилось 100к , и допустим потом через 3 дня опять хочу снять наличку у меня будут снова заново 100 дней идти или 10 дней останется , чтоб успеть 100к сделать баланс?
1) Максимальный.
2) У Вас будут возобновляемые 365 дней.
Потрясающее предложение.Обязательно воспользуюсь.Очень удобно иметь такую подушку безопасности и больше не зависеть от задержки зарплаты
Подушка безопасности — вы верно подметили. Удобно.
Кредитная карта данного банка очень удобная. Сильно выручает, когда тяжело с финансами
Жаль моего города нет в доставке, а то непременно воспользовался бы данным предложением.
Доволен картой. Рекомендую!
Напишите, пожалуйста, спустя несколько месяцев использования карты отзыв.
Пользуюсь их старым продуктом уже год. Все отлично.
Пользуюсь кредиткой с 2013 года с небольшим перерывом. Всё было прекрасно. Только что пробовала заполнить анкету, но пришёл ответ, что уже есть кредитка. В рекламе нигде это условие не указано. Не так все очевидно, как кажется потребителю
Можете закрыть старую и оформить новую.
Наконец-то увеличили лимит больше 100 дней…
Выдали за 2 дня, рекомендую
Много достоинств над другими подобными предложениями, при случае обязательно воспользуюсь, если успею, а то акция слишком короткая
После 31 марта такой карты уже не будет.
Выгодно, жаль нет к нам доставки и офиса банка.
Отличное предложение, все прозрачно. И действительно так и есть. Выручает
Спасибо за подробное разъяснение. Подводные камни есть везде.
С «Альфа-банком» работаю давно. Очень помогает в моём скромном бизнесе. Настроен на дальнейшее сотрудничество).
Из тарифа понравилось — возраст потенциальных клиентов от 18 лет и то, что при лимите в 150 тыс. рублей необходим только паспорт.
Спасибо за полезную информацию.
Документов представлять минимум. Доставка удобная. Решу кое-какие свои финансовые вопросы и обязательно заведу себе.
Шикарная программа по данному предложению! Надо успеть (не только сроки и тираж ограничен)
До зарплаты сойдет))
Хороший профит… 👍🏼
Где мой комментарий о том, что на снятие наличных грейса нет? Фильтруете? Сейчас олухи побегут снимать наличные…
Вы бред пишите о 60%, такого даже в микрозаймах нет. Прочитайте условия тарифа на официальном сайте банке, в памятке: «Минимальная процентная ставка 21,49% годовых на использование кредита для снятия наличных, на использование кредита для любых покупок 11,99%». В СЛУЧАЕ ПРОСРОЧКИ МИНИМАЛЬНОГО ПЛАТЕЖА. Вы берете деньги в долг на 365 дней, неужели раз в месяц не вернуть хотя бы 3% банку.
Берите Тинькофф на 55 дней до 49,9% в случае просрочки))) или вообще не платите по кредитам, Ваше право. Кредитка — это финансовая подушка. Если не готовы пользоваться — попросите у друзей, родственников лучше.
Очень хорошо, что только 5000 руб требование к ежемесячным доходам
С такими доходами Банк Вам максимум 30 000 — 50 000 рублей одобрит лимит))) Лучше конечно иметь по-больше доход.
Указывайте все возможные источники дохода, в том числе от мам, пап, пенсию, неофициальные источники — это поможет. Но помните, что это — кредитная карта, и вы должны будете возвращать заемные средства обратно.
Отличный банк и тарифы!Альфа лучший во всём.
Хороший банк, а главное надежный! Условия выгодные, стоит воспользоваться. Да и документов для оформления минимум!!!
Отличная карта не могу нарадоваться!!!! целый год без процентов это же мечта.
Слышала много хорошего, хотела бы попробовать. Вопрос о доставке, я из города Тверь, получить карту можно лично в офисе или доставят домой?
Альфа-Банк в Твери есть, возможно доставят курьером. На сайте банка в онлайн анкете точно будут указаны способы получения.
Конечно предложение интересное, но нужно проверить, сейчас закажу потом дополню отзыв!
Альфа меня устраивает, вот никогда не менял бы её ни на каких других «банкиров». А если следить за акциями можно и хороший профит получать!
Я считаю, что это лучший банк, который только может быть
Опции намного лучше чем у сбербанка. перешел сюда и не жалею.
Кредитная карта от Альфа банка 100 дней без процентов очень выручает меня 3 года. Можно без процентов в месяц снять до 50000 тысяч рублей.
На мой взгляд это лучшая карта на сегодняшний день.
А если у меня одобрено 500 000, сколько в месяц я могу снять без процентов?
Снятие наличных без комиссии, в рамках одобренного лимита. То есть 500 000 рублей.
Сами предлагают,только паспорт и среднюю зарплату,Отказ,что еще нужно???
Будем брать. В наше трудное время лишняя поддержка не помешает.
Опыт использования 3 года. Очень удивлен такому количеству негативных отзывов. Если Вы умеете читать, то проблем не возникнет.
Пользовался услугами Сбербанка + Тинькофф, решил воспользоваться и этим пластиком. Все стало проще и удобнее, не надо думать о скрытых комиссиях.
Срочно заказал карту до конца марта на фоне «спецоперации» в Украине.
Карта огонь!
При подписании договора, а в приложении он подписывается обычной цифровой подписью, страхование жизни начнёт действовать с момента первой операции…
Здравствуйте, льготный период карты альфа банка 365 дней, отсчет 30 дней на совершения покупок начинается с момента активации карты или онлайн оформления?. Если я её получила 11 апреля, а воспользовались 2 мая, будет ли льготный период 365 дней? Или 100 дней?
Здравствуйте! Отсчет начинается с момента активации карты после получения. В Вашем случае 2 мая еще действует период 1 год без процентов.
Вопрос? Если я не смогу через 100дней погасить лимит, что последует ? Спасибо.
Ваша карта станет обычным кредитом со ставкой от 11,99% годовых (рассчитывается индивидуально).
Тридцатым днем считается день покупки или день подтверждения покупки? Т.е. мне надо для льготного периода на год совершить покупку до 30-ти дней или все-таки раньше на 4-5 дней, чтобы платёж был подтвежден к 30-му дню?
«Тридцатым днем» считается строго дата покупки, прибавлять период подтверждения операции не нужно.
Вообще никому и никогда не рекомендую этот банк! Уважаете себя и свои нервы? — лучше выберите другой банк🤦♂️
С конца зимы, после всем известных событий, альфа начал сыпаться. Проблемы с приложением, которое потом отключили и начали обвинять всех, но только не себя, проблемы с техподдержкой, потому что набрали девочек с улицы, которые пару слов связать не могут. Не то что знать продукты банка, проблемы с услугами, с изменением условий, с понижением процентов, проблема с обманом своих абонентов.
Альфа присылало сообщение, что вынуждены снизить процент выплат до 0,5 %, что это сделали и другие банки (но другие почему-то не понизили), короче вранье на пустом месте. Что не возьмешь, со всем у альфа банка проблемы. Одобрили недавно карту 140 тыс, за..али звонками и смс, типа заберите карту, она готова, при этом банк фактически эти дни не работал, что естественно они забыли упомянуть, а когда он наконец открылся, то сказали, что вместо 140 тыс, мне одобрено 41.200 🤷♂️, а хотите увеличить лимит, то бл пользуйтесь картой и КОГДА НИБУДЬ банк вам может и поднимет через полгодика или год🤦♂️
Но я шёл за другой суммой, мне ее одобрили и замучили звонками, чтобы я не забыл забрать карту, скажите, а на…на мне тогда нужна такая карта??? Сто тысяч скосили!! Не 5, не 10… Сто! А что не 10 тогда дали?? Срань полнейшая, хоть бы предупредили, так нет же, все делается на дурачка. Чат поддержки вообще не работает, сотрудники это знают, но все равно отсылают туда. Я клиент альфа банка уже 15 лет, но НИКОГДА БОЛЬШЕ я туда не обращусь. Только за закрытием счетов.
Карта с 31 дня снова становится 100 дневной, а не годовой👎👎👎
Да, к сожалению. Скрытый подвох.