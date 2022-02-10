Плюсы и минусы

Есть возможность убрать беспроцентный период. Тогда ставка составит от 9,49% годовых.

Возможность доставки в день оформления.

Бесплатная страховка, если нет задолженности.

Верно и то, что за обслуживание вы не платите.

Покупки, совершенные в первый месяц (точнее 30 дней), правда без начислений процентов целый год.

Кешбэк, возвращающий до трети стоимости продукции от партнеров, работает.

Появилась комиссия на снятие наличных. Это фиксированные 390 рублей. И дополнительно 3% от суммы снятия.

1 год без процентов — только на то, что было куплено в первые 30 дней. Далее срок без процентов сокращается до 100 дней.

Функция «Альфа-Чек» предоставляется бесплатно только в первый месяц. Далее ежемесячная комиссия — 159 рублей.